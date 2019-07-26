Свой-чужой сепаратизм

В отличие от постсоветского пространства, где количество застарелых очагов сепаратизма с годами меньше не становится, а напротив, даже появляются новые (Донбасс, Крым), на Западе, несмотря на вроде бы достаточное количество похожих вызовов, ни одному такому движению еще не позволили развиться до такой степени, чтобы это стало угрозой целостности какому-либо из тамошних государств.

О бесперспективности сепаратистских движений в Европе нагляднее всего можно судить на примере Испании – тамошние каталонские организаторы «референдума о независимости» региона по-прежнему в тюрьме, и выпускать их власти королевства считают нецелесообразным пока длится суд. А беглому лидеру каталонских сепаратистов Карлесу Пучдемону, несмотря на избрание, отказано в праве считаться депутатом Европарламента. То есть, идет последовательная борьба с попытками расчленения существующих европейских государств. Но почему-то такой же принципиальности со стороны европейских политиков не наблюдается в отношении нас — ближайших соседей ЕС, членов его программы «Восточное партнерство».

Буквально на днях Верховный суд (ВС) Испании вновь выступил против освобождения из-под стражи каталонских сепаратистских политиков, связанных с проведением незаконного референдума. 21 июня ВС уже отказывал в освобождении сторонников разрыва с Испанией, которые были заключены в тюрьму на время разбирательств. Защита шестерых политиков подала в суд заявление с просьбой о пересмотре принятого решения. По итогам ее рассмотрения, ВС постановил отклонить обжалование.

Суд по делу лидеров сепаратистского процесса начался 12 февраля. Прокуратура Испании обвиняет часть проходящих по делу в подстрекательстве к бунту и растрате госсредств и просит для них до 25 лет тюрьмы. Вердикт по данному делу может быть вынесен осенью.

А до того ВС отклонил ходатайство об отмене ордеров на арест экс-главы каталонского женералитата Карлеса Пучдемона и экс-советника регионального правительства Тони Комина. Судья Пабло заявил, что для этого нет оснований.

Дело в том, что весной 2019 года кандидатуры этих двоих каталонских сепаратистов были выдвинуты на выборы депутатов в Европарламент (ЕП).

ЦИК Испании сразу вынес решение о невозможности участия этих беглых подозреваемых в качестве кандидатов в евродепутаты, однако 5 мая ВС аннулировал решение ЦИК, мотивируя свое решение тем, что в отношении Пучдемона и Комина не вынесено окончательное решение суда, запрещающее им занимать государственные должности.

И 26 мая их избрали депутатами ЕП — от списка каталонской коалиции Lliures per Europa («Свободные для Европы»). Однако по закону, чтобы получить мандаты, им необходимо принести присягу на верность Конституции королевства в испанском ЦИК. Это означает, что им надо лично явиться в Испанию, где они объявлены в розыск в связи с незаконным проведением референдума о независимости в октябре 2017 года. В Мадрид на церемонию присяги они не приехали, прислав вместо себя адвоката с нотариально заверенными актами клятвы, однако избирком отказался признать их достаточным основанием для включения Пучдемона и Комина в список евродепутатов от Испании. Беглые политики пытались оспорить это решение в Верховном суде. Адвокаты также обратились в офис Европейского уполномоченного по правам человека, но там также отказались удовлетворять их претензии.

После этого Пучдемон направил письмо уходящему председателю ЕП Антонио Таяни, в котором попросил относиться к нему как к евродепутату на основании опубликованных результатов голосования на выборах в законодательный орган ЕС. Свой ответ на эту претензию спикер ЕП также оформил в письменном виде: «Ваших имен нет в списке избранных членов, о котором официально уведомили Европарламент испанские власти».

В послании Таяни говорится также, что вопрос о полномочиях депутатов в подобных случаях находятся в юрисдикции исключительно национальных судов.

После этого еще и Европейскому суду общей юрисдикции пришлось отклонять иск Пучдемона, просившего принять срочные меры, чтобы он мог вступить в должность евродепутата. Оттуда ему в очередной раз напомнили, что решение за властями Испании.

Другими словами, в ЕС есть инструментарий для того, чтобы никто из покусившихся на целостность страны-члена не мог пролезть наверх в обход этой самой страны.

И тут во весь рост встает вопрос – почему европейцы, с таким трепетом относящиеся к целостности своих стран, позволяют себе двойные стандарты, когда речь заходит об их отношениях и общении с главарями сепаратистских режимов, незаконно действующих на территориях постсоветских стран? Чем одни сепаратисты лучше других? Ведь все они служат одним и тем же разрушительным, дезинтеграционным целям. Нет ответа. Остается лишь «поблагодарить» их за то, что хотя бы не признают официально независимость той же «Нагорно-Карабахской Республики», как это они проделали уже, например, с частью Сербии, Автономным Краем Косово – его многие страны ЕС уже именуют не иначе как «Республика Косово».