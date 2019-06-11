Сводный брат Ким Чен Ына был связан с ЦРУ

Ким Чен Нам, сводный брат северокорейского лидера Ким Чен Ына, который был убит в Малайзии в 2017 году, являлся информатором Центрального разведывательного управления США, сообщил, по информации Голоса Америки, Wall Street Journal.

В своем материале издание ссылается на неназванного «человека, осведомленного в этом вопросе», и отмечает, что многие детали отношений Ким Чен Нама с ЦРУ остаются неясными.

Подтверждения информации WSJ из других источников пока нет. ЦРУ отказалось от комментариев.

WSJ ссылается на свой источник, который отмечает, что между ЦРУ и Ким Чен Намом «была связь». «Несколько бывших должностных лиц США заявили, что сводный брат, который много лет жил за пределами Северной Кореи и не имел политической поддержки в Пхеньяне, вряд ли мог предоставлять подробности о внутренней жизни страны», – говорится в статье.

Бывшие официальные лица США также заявили, что вероятнее всего Ким Чен Нам связывался со спецслужбами других стран, в частности Китая, пишет WSJ.

Представители Южной Кореи и США заявили, что власти Северной Кореи распорядились убить Ким Чен Нама, который критиковал династическое правление своей семьи. Пхеньян опроверг это обвинения.

| 2019-06-11T13:26:28+00:00 11 июня 2019, 14:27|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss