Сводный брат Ким Чен Ына был связан с ЦРУ

Ким Чен Нам, сводный брат северокорейского лидера Ким Чен Ына, который был убит в Малайзии в 2017 году, являлся информатором Центрального разведывательного управления США, сообщил, по информации Голоса Америки, Wall Street Journal.

В своем материале издание ссылается на неназванного «человека, осведомленного в этом вопросе», и отмечает, что многие детали отношений Ким Чен Нама с ЦРУ остаются неясными.

Подтверждения информации WSJ из других источников пока нет. ЦРУ отказалось от комментариев.

WSJ ссылается на свой источник, который отмечает, что между ЦРУ и Ким Чен Намом «была связь». «Несколько бывших должностных лиц США заявили, что сводный брат, который много лет жил за пределами Северной Кореи и не имел политической поддержки в Пхеньяне, вряд ли мог предоставлять подробности о внутренней жизни страны», – говорится в статье.

Бывшие официальные лица США также заявили, что вероятнее всего Ким Чен Нам связывался со спецслужбами других стран, в частности Китая, пишет WSJ.

Представители Южной Кореи и США заявили, что власти Северной Кореи распорядились убить Ким Чен Нама, который критиковал династическое правление своей семьи. Пхеньян опроверг это обвинения.