Свидетельница по делу Берлускони отравлена радиоактивными веществами

Причиной смерти Иман Фадил, модели марокканского происхождения, которая проходит свидетельницей по делу Сильвио Берлускони, по предварительным данным, стало отравление смесью радиоактивных веществ. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на заявление итальянской прокуратуры.

Как отмечает издание, 33-летняя девушка попала в больницу 29 января и после месяца агонии скончалась 1 марта в результате отказа органов и сильных болей. При этом известно, что она сообщала об опасности отравления за десять дней до госпитализации.