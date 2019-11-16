Светлой памяти Никиты Исаева

Это была оглушительная новость. Оглушительная и трагическая. А какой еще может быть новость о скоропостижной кончине человека, которому на днях исполнился всего 41 год?! И вроде бы, речь идет о российском политике, а не об азербайджанском. И вроде бы не общались мы часто, но почему-то вспомнились слова Высоцкого: «Мне не стало хватать его только сейчас, когда он не вернулся из боя».

У директора российского Института актуальной экономики, лидера общественно-политического движения «Новая Россия» Никиты Исаева был свой бой, который закончился в поезде, что следовал из Тамбова в Москву. Вероятная причина смерти политика – остановка сердца. Телеграм-канал Mash передает, что во время поездки в поезде в Москву Исаеву стало плохо, и ему вызвали «скорую». На одной из станций врачи констатировали смерть – сердечно-сосудистая недостаточность и остановка сердца. По информации телеграм-канала Mash, Исаев умер еще до приезда врачей. После тело политика доставили на Павелецкий вокзал в Москве.

Нет ничего удивительного в том, что столь внезапная смерть политика, который, если судить по фотографиям на его странице в Фейсбук, вел активный образ жизни и следил за здоровьем, вызвала массу подозрений. Так, комментаторы в социальных сетях считают, что в РФ «убирают смелых людей, которые говорят правду». «Один и тот же сценарий, у всех сердце слабенькое», «И опять сердечная недостаточность», «В чаек явно что-то подмешали. Слишком уж смелый он был», «Оппоненты тихо уходят», – такие вот есть комментарии в социальных сетях.

Кстати, последнее сообщение в Фейсбуке Исаев сделал вечером 15 ноября. В нем он отчитался о своей поездке в Тамбов. «Оставляю здесь бороться тех, кто знает свой регион лучше меня. Я же включаю регион в свои списки наиболее активных оппозиционных групп. 2019-2021 годы на Тамбовщине будут крайне интересными», – подытожил Исаев. То есть, не было у него никаких жалоб, зато планы были большие. Они так и остались только планами. К ужасу всех родных, близких и просто знавших Никиту Олеговича людей.

Я общался с ним, не так часто, как могло быть, делал интервью. Потому знаю, что он поддерживал территориальную целостность Азербайджана. Помню, что он считал — ситуация вокруг Нагорного Карабаха искусственно заморожена всеми основными игроками, а значит необходимо переформатирование способов его решения с участием новых политических игроков, например Казахстана и Турции. Кстати, в Баку Исаев бывал и не раз. Жаль, что нам не довелось с ним встретиться в моем родном городе, очень жаль.

Нет, он не был оппозиционером. Исаев работал в правительстве Ивановской области, Госкомитете по делам молодежи, Министерстве регионального развития. Одной из своих наибольших заслуг он считал создание и начало реализации государственной программы и стратегии экономического развития Северного Кавказа до 2025 года. Цель этой программы — превратить регион в особую туристическую и рекреационную зону и стимулировать развитие туризма путем активного привлечения инвестиций. Увы, Исаев теперь не увидит плодов того, за что так боролся.

Зато, он оставил о себе добрую память. Практически все комментаторы в один голос повторяют — Никита Олегович был совестливым, порядочным и думающим человеком. А это для тех, кто видел в нем противника даже опаснее чем Алексей Навальный, который вроде бы оппозиционер, но имеющий все же больше репутацию человека, которого одна «башня» Кремля использует против другой. Сомневаюсь, что новость о скоропостижной кончине Навального вызовет столько же теплых слов о нем. При этом, вот в чем я точно уверен, так это в том, что сообщение об уходе в мир иной многих из тех, кто хамил Исаеву при жизни, вызовет лишь злорадство. Да, это будет грех, но они этого заслужили. Они и — это батальон российских телевизионных пропагандистов, которые учат граждан РФ ненавидеть тех, на кого им укажет начальство.

Вся эта «скабеевщина» никогда не была и не будет руководствоваться жизненным кредо Исаева: «Свобода лучше, чем несвобода». Они привыкли прогибаться под изменчивый мир настроений начальства. А Никита Олегович привык прогибать под себя, под свой интеллект тех, кто врет, кто разбрасывает семена злобы. Он был человеком огромного личного мужества. И именно потому он открыто говорил, что украинцы и русские не являются единым народом. И добавлял, что если российские власти продолжат настаивать на противоположном, то в скором времени потеряют Украину окончательно.

Он сетовал, что в РФ анализ сменился лозунгами, а патриотизм сменил аналитический подход. Он указывал, что Россия должна сместить акценты и посмотреть на Украину, как на полноправного партнера. «В Украине на русском языке украинцы делают патриотизм. На русском языке! Вы понимаете, в чем дело», -пытался он докричаться до команды, привыкшей разом накидываться на оппонента и закидывать его не рапирой интеллекта, а дубиной хамства. В итоге, доходило до того, что Исаева просили покинуть студию, в которую сами же его и приглашали. И вот теперь, Никиты Олеговича там не будет. Никогда не будет. А они все останутся. Неся на себе тяжелый крест, мягко говоря, нелюбви огромного, исчисляемого десятками миллионов человек, числа людей. Увы, именно они задают тон в сегодняшней России, они правят бал. А настоящих русских интеллигентов, порядочных и вызывающих к себе уважения личностей, подвергают оскорблениям, задвигают, а порой и преследуют. После чего они умирают. Как Борис Немцов, под стенами Кремля, либо как Никита Исаев в поезде, от сердечной недостаточности.