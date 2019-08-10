Сверхпрочный робот размером с таракана разработан учеными

Китайские ученые совместно с коллегами из Соединенных Штатов разработали мягкого робота, отличающегося особой прочностью и способностью быстро передвигаться. Как сообщило агентство «Синьхуа», в основе разработки лежат физические характеристики таракана.

Робот — результат совместных исследований ученых китайского университета Цинхуа (Пекин), Пекинского аэрокосмического университета и Калифорнийского университета в Беркли.

«Длина робота составляет 1,5 см, ширина — 1 см. Он способен двигаться так же быстро, как таракан, со скоростью порядка 30 см в секунду», — сказал один из авторов научной работы Чжан Минь, его слова приводит агентство. «Робот выглядит как полоска бумаги, он может переносить грузы, подниматься по наклонной поверхности и передвигаться даже после того, как на него наступит взрослый человек весом 60 кг», — добавил ученый.

В материале отмечается, что главное новшество мягкого робота — материалы и технологии, использованные при его создании.