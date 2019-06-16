Свергнутый президент впервые появился на публике

Бывший президент Судана Омар аль-Башир впервые появился на публике с момента военного переворота в апреле. Об этом сообщает Reuters.

Политика на машине отвезли в прокуратуру в Хартуме, где предъявили обвинение в коррупции. Прокурор Алаа ад-Дин Абдалла заявил, что бывшему президенту вменяют владение иностранной валютой и неофициальное принятие подарков.

Агентство отмечает, что аль-Башир выглядел практически так же, как и до своего свержения, был одет в традиционную белую одежду, на голове у него был тюрбан. Он бодро шел из автомобиля в здание, улыбался и разговаривал с сопровождавшими его охранниками. Нахмурился политик лишь тогда, когда ему зачитали обвинение. При этом бывшему президенту предоставили возможность ответить прокурорам.

Reuters ранее передавало, что судебное разбирательство начнется после истечения недельного периода, выделенного на рассмотрение возражений защиты.