Существует опасность вооруженного конфликта между Россией и США

По его мнению, с начала украинского кризиса в 2014 году началась эпоха новой холодной войны – замороженного конфликта, заметно отличающегося от «старой» холодной войны между СССР и США. Например, при Советском Союзе политическая и военная напряженность между двумя блоками сосуществовала с экономическими связями, сейчас же стороны используют экономические рычаги для давления друг на друга.

«Существует опасность вооруженного конфликта. Он может произойти не в Сирии, не на Ближнем Востоке, но в Европе. И это не касается озабоченности США, что Россия может отнять территории у Эстонии», — заявил эксперт РИА Новости в Риме на полях конференции Люксембургского форума по предотвращению ядерной катастрофы.

Если произойдет эскалация, полагает Легвольд, «то в границах Украины, или же случится новый кризис, скажем, в Белоруссии или в одном из других регионов между НАТО и Россией».

Чтобы предотвратить такое развитие событий, необходимо значительно повысить уровень доверия между сторонами. Для России ситуация усугубляется тем, что ей приходится иметь дело не с одной российской политикой США, а с целыми тремя, отметил профессор.

«Ведь есть сам (президент США Дональд) Трамп, есть конгресс, где основной упор делают на санкциях, и есть госдеп, Пентагон и другие ведомства», — отметил собеседник агентства.

Он напомнил, что в 90-е Россия и США на высшем уровне обсуждали идею евроатлантического сообщества от Ванкувера до Владивостока, но сейчас эта идея кажется фантастической.