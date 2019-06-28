Супруги лидеров G20 порадовали карпов в древнем храме

Супруги лидеров G20 в пятницу приняли участие в культурной программе, пока руководители государств обсуждали вопросы глобальной экономики и цифровизации на сессиях саммита. Об этом информировали организаторы мероприятия, сообщает ТАСС.

В середине дня супруги лидеров G20 на автобусе приехали в находящийся поблизости от Осаки город Киото, который долгое время был столицей Японии. Киото привлекает массу туристов благодаря древним храмам, музеям и другим достопримечательностям.

После выхода из автобуса супруги пересели в коляски с рикшами и отправились в храм Тофукудзи, расположенный в центральной части города. Это святилище было построено в 1236 году и принадлежит к школе Риндзай (одной из главных в японском дзен-буддизме). Впоследствии оно сгорело и было перестроено в XV веке по оригинальным планам.

Сразу после входа на территорию храма супруги лидеров покормили плавающих в пруду разноцветных карпов, которые считаются одним из символов Японии, а затем проследовали в один из залов при храме, где их ждали обед и чайная церемония.

Завершилась культурная программа, автором которой стала жена премьер-министра Японии Синдзо Абэ Акиэ, совместным фотографированием.