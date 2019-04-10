Супруге экс-премьера Малайзии Розме Мансур предъявлено новое обвинение

Супруге бывшего премьер-министра Малайзии Наджиба Разака в среду предъявлено обвинение по делу о коррупции на сумму 5 млн риннгитов ($1,2 млн). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету The Star.

Согласно расследованию антикоррупционного ведомства, 67-летняя Розма Мансур получила взятку во время реализации проекта по строительству школ в сельских районах штата Саравак в декабре 2016 года. Согласно местному законодательству, за подобные преступления грозит до 20 лет лишения свободы, а также штраф в пятикратном размере от суммы ущерба.

Ранее Розме Мансур было предъявлено по меньшей мере 17 обвинений в нарушении закона по борьбе с отмыванием денег и финансировании терроризма. Следствие считает супругу бывшего премьера виновной в преступлениях, ущерб от которых составил более 7 млн ринггитов ($1,7 млн). Сама подследственная не признает обвинений.

Во время обысков в доме и квартирах экс-премьера было обнаружено большое количество золотых и ювелирных украшений, дорогих дизайнерских сумок и т.д. В общей сложности было конфисковано наличности и предметов роскоши на общую сумму около $273,4 млн.