Супруга Нетаньяху отказалась попробовать украинский каравай — ВИДЕО

Супруга премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Сара выбросила кусочек каравая в ходе торжественной встречи в киевском аэропорту «Борисполь». Соответствующее видео распространили в понедельник соцсети.

Премьер-министр вместе с супругой в ночь на 19 августа прибыли в Киев с официальным визитом. При выходе из самолета возле трапа чету Нетаньяху встретили три девушки в традиционных украинских нарядах с караваем и солью в соответствии с давней русской традицией.

Премьер-министр Израиля, очевидно, знакомый с этим ритуалом, отломил хлеб, и съел его. Затем он отломил еще кусочек и передал его супруге. Однако та не стала пробовать хлеб.(ТАСС)

| 2019-08-19T13:02:58+00:00 19 августа 2019, 14:00|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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