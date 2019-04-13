Супруга экс-премьера незаконно приобрела украшение за $23 млн

Полиция Малайзии обнаружила доказательства приобретения супругой экс-премьера страны Наджиба Разака Розмой Мансур уникального ожерелья из розовых бриллиантов стоимостью около $23 млн за счет средств, похищенных из государственного инвестиционного фонда 1MDB. Об этом сообщается в распространенном в субботу заявлении представителя управления по борьбе с отмыванием денег полиции Халила Азлана.

«Несмотря на то, что во время обысков в квартирах и резиденции экс-премьера Наджиба Разака [в мае и июне 2018 года] это украшение обнаружено не было, мы обладаем достаточными доказательствами по факту приобретения ожерелья в Нью-Йорке», — сообщил представитель правоохранительных органов. По его словам, «в полиции уверены, что на эти цели были израсходованы средства фонда 1MDB».

Ранее бывший премьер утверждал, что ожерелье было подарено его супруге братом наследного принца Абу-Даби Мухаммедом бен Заид Аль Нахайяном.