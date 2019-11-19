Супруга Атамбаева не может встретиться с мужем

Супруге экс-президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева Раисе более месяца не дают встретиться с мужем, находящимся в СИЗО ГКНБ, написал во вторник на своей странице в социальной сети Facebook адвокат бывшего главы государства Замир Жоошев.

«Последний раз супруга и сын Алмазбека Атамбаева встречались с ним ещё 17 октября, то есть более месяца назад. А вот 18 ноября судья Первомайского районного суда Эмилбек Каипов без какого-либо обоснования — просто так взял и отказал в удовлетворении заявления семьи Алмазбека Атамбаева в разрешении свидания с ним», — написал Жоошев.

По словам адвоката, согласно закону подозреваемым на основании письменного разрешения судьи, в производстве которого находится уголовное дело, должно предоставляться не более двух свиданий в месяц с родственниками и иными лицами продолжительностью до трех часов каждое.

«На сегодня нет ни единого основания для отказа в даче разрешения семье Атамбаева на встречу с ним», — утверждает защитник. (РИА Новости)