Супертайфун «Лекима» достиг восточного побережья Китая

Супертайфун «Лекима», который стал девятым по счету в нынешнем сезоне, обрушился на материковую часть Китая. Об этом сообщила в пятницу Центральная метеорологическая служба КНР.

По ее данным, «Лекима» достиг побережья восточной провинции Чжэцзян. Скорость ветра в его пределах достигает около 50 м/с.

Как сообщает агентство «Синьхуа», на острове Тайвань жертвой тайфуна ранее стал один человек, еще несколько пострадали. Десятки тысяч домов остались без электроэнергии.

Ранее в Китае из-за приближения супертайфуна был объявлен наивысший уровень опасности. Китайские власти сообщали, что принимают необходимые меры в целях минимизации потенциального ущерба от удара стихии.(ТАСС)

| 2019-08-09T23:29:02+00:00 10 августа 2019, 06:43|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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