Суперпроект «ГОЛОС. Дети» приходит в Азербайджан

Популярный телевизионный вокальный проект «Голос. Дети», покоривший зрительскую аудиторию в различных странах, приходит в Азербайджан.

Как сообщает #, в азербайджанском варианте он будет называться «SƏS uşaqlar», а право на трансляцию проекта получила компания «Общественное телевидение и радио» (ITV).

Проект является лицензионной адаптацией всемирно известного шоу The Voice Kids.

Согласно концепции проекта, к детям относятся как к взрослым артистам : все участники поют вживую, под аккомпанемент оркестра.В шоу участвуют дети в возрасте от 7 до 14 лет.

Каждый из наставников выбирает в свою команду по 15 исполнителей — все участники соревнуются за право оставаться на проекте.

Формат The Voice Kids отличается от взрослого сокращенным временем соревнования и состоит из следующих этапов: слепые прослушивания, поединки, полуфинал и финал.

Поединки отличаются от взрослого «Голоса» прежде всего тем, что одну песню поют не вдвоем, а втроем. Это сделано по рекомендации детских психологов, так как в таком случае выбывают сразу двое, и ребенку легче пережить стресс.

Также в каждом поединке участвует только одна команда. По результатам этапа наставник выбирает двух финалистов.

Победителя выбирают зрители путем телефонного и sms-голосования во время финальной программы.

Прием заявок на проект «SƏS uşaqlar» продлится до 10 сентября 2019 года.

Правила подачи заявки на участие очень просты: снять видеоролик с исполнением и отправить вместе с информацией о себе по WhatsApp на контактный номер 051-255-44-44.

Напомним, что в апреле этого года компания «Общественное телевидение и радио» Азербайджана получила лицензию известного вокального телепроекта – The Voice (Səs Azərbaycan). Договор о сотрудничестве был подписан между ITV и компанией Talpa Global B.V, являющейся автором проекта The Voice. Согласно договору, основной проект компании с нового сезона будет представлен на Общественном телевидении Азербайджана.

Примечательно, что это будет второе пришествие шоу Səs Azərbaycan на отечественное телевидение.

Премьера проекта в Азербайджане состоялась в конце 2015 года. Первый сезон транслировался на телеканале AzTV.