Супергерои, роботы и VR: Баку превратился в центр инноваций

В парке Центра Гейдара Алиева в рамках Фестиваля инноваций была организована InnoFest Village.

Открытие инновационной деревни посетили министр транспорта, связи и высоких технологий Рамин Гулузаде, министр молодежи и спорта Азад Рагимов, директор Центра Гейдара Алиева Анар Алакбаров.

Как сообщает #, они посетили павильон «Робопарк», в котором Агентством по инновациям были представлены инновативная продукция и услуги, успешные разработки стартаперов.

Посетители имеют возможность сыграть в инновационной деревне в VR-игры, принять участие в тренингах по обучению работы с дронами и роботами.

На территории разбита обширная развлекательная зона.

В павильоне, состоящем из нескольких зон, в целях внесения вклада в воспитание инженеров-новаторов по технологиям будущего и формирования интереса к этой сфере с малых лет образовательным центром Mars Academy была представлена информация об образовательных программах STEAM (Science, Technology, Engineering, Art, Math – наука, технология, инженерия, искусство, математика).

Программа направлена на то, чтобы помочь молодым людям, достигшим этапа выбора профессии, испытать себя в различных специальностях и сделать правильный выбор.

Кроме того, в развлекательной зоне компании Azercell представлены интерактивные игры, информация об услугах компании и интернет-безопасности.

На InnoFest Village также были объявлены победители конкурса детских рисунков на тему «Будущее», проведенного ООО «Азермарка» Министерства транспорта, связи и высоких технологий.

Занявший первое место 12-летний Альджамал Пашаев получил денежный приз в размере 300 манатов, 12-летний Али Ашымлы и 10-летний Зия Абдуррагимли получили по 200 манатов за второе место, а 10-летней Айлин Алиевой, занявшей третье место, были вручены 100 манатов.

Победителей поздравил министр транспорта, связи и высоких технологий Рамин Гулузаде. Он сообщил, что по их рисункам будут изготовлены и пущены в обращение почтовые марки.

В интервью журналистам министр заявил, что в мероприятиях InnoFest Village принимают участие молодые стартаперы не только из Баку, но и различных регионов страны. Он также поблагодарил всех партнеров фестиваля, и выразил надежду на то, что количество подобных мероприятий в Азербайджане будет увеличиваться с каждым годом.

В рамках InnoFest Village также был организован турнир по киберспорту Baku Open Cyber Cup. На турнире, проводимом Федерацией киберспорта Азербайджана при поддержке Министерства транспорта, связи и высоких технологий и партнерстве Центра Гейдара Алиева, прошли состязания по двум видам игры PES 2019 на платформе Playstation.

В каждом виде соревновались по 64 участника старше 15 лет. Победители турнира, проведенного по олимпийской системе, получили денежные призы.

Один из интересных проектов в рамках InnoFest Village представила Хулья Джафарова, автор первого в Азербайджане романа о супергерое «Külək: Yel Kürəsinin Şahzadəsi».

В интервью # писатель рассказала, что создавая проект, она преследовала цель заинтересовать отечественного читателя увлекательной историей о новых супергероях родом из Азербайджана:

«Жанр фэнтези прочно вошел в нашу жизнь, это то, что сегодня очень популярно во всем мире. Мои герои интересные, они отважные, но главное, они будут понятны каждому азербайджанцу, и надеюсь, что их полюбят поклонники фэнтэзи со всего мира», — говорит Х.Джафарова.

По ее словам, в ближайшее время книга выйдет в переводе на турецкий язык, а в будущем история «Кюляк», символа Баку, будет издана на английском и русском языках.

И главная фишка: с помощью специальных очков Х.Джафарова предлагает посетителям своего стенда погрузиться в мир виртуальной реальности, где во всем великолепии раскрываются сцены из ее романа.

«Это я называю новым инновационным методом прочтения современной литературы», — подчеркивает автор проекта.

Обширный стенд представил американский образовательный бренд Engineering for Kids, где посетителям предлагалось воочию увидеть разнообразные изделия, выполненные на различных моделях 3D принтеров, научно-технические новинки, насладиться битвой роботов и принять участие в мастер – классе по разработке собственных роботов и принципах их работы.

«Программы нашего центра основаны на идее одновременного обучения науке, технологиям и инженерному искусству с помощью развлекательных и практических занятий. Посредством практических занятий мы демонстрируем детям применение научно-технических знаний в реальной жизни. Ведь сегодня очень важно чтобы дети имели доступ к инновационным разработкам с самого юного возраста. Это будет способствовать выработке у них навыков критического мышления и разрешения проблем в различных аспектах деятельности в будущем», — рассказывает # исполнительный директор центра Айнур Алышзаде.

Отметим, что в рамках Фестиваля инноваций впервые в Азербайджане проходит Молодежный форум по управлению интернетом. Он продлится 3 дня, а его организаторы — Министерство транспорта, связи и высоких технологий, Фонд молодежи Азербайджана и Программа развития ООН.

Согласно данным ООН, сегодня молодежь 18-25 лет представляет собой первое поколение, не знающее мира без интернета. Однако, несмотря на это, почти у половины населения Земли нет доступа к интернету. Молодежь из различных стран собралась в Азербайджане под девизом «Вместе мы можем это изменить!», «Мы хотим это изменить!».

В мероприятии принимают участие молодые люди из Нидерландов, Украины, Грузии, Албании, Греции, Молдовы, Сербии и различных регионов Азербайджана. Первые два дня мероприятия посвящены укреплению теоретических знаний и практических навыков по более широкому применению интернета.

Сегодня в парке Центра Гейдара Алиева стартует Третья Олимпиада роботов. Свои достижения представят юные инженеры в возрасте 8-19 лет. Организаторами выступают министерство молодежи и спорта, министерство образования, министерство транспорта, связи и высоких технологий, а также Азербайджанская академия инженерии и робототехники.

Церемонию открытия посетят министры Азад Рагимов и Рамин Гулузаде.