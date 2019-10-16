Супер мамы: как и кто в Баку облегчает жизнь беременным женщинам

Центр йоги для беременных Super Mama организовал в Баку образовательный мульти-семинар на тему «Основы подготовки к родам».

В интервью # учредитель и директор центра Лейла Гусейнова сообщила, что семинар имели возможность посетить все желающие, так как данная акция носила социально – просветительский характер:

«Мы решили отметить свое пятилетие с пользой для родителей и будущего поколения. Цель нашей работы — это здоровая, счастливая беременность, благополучные роды и гармоничное развитие семьи и ребенка. Мы постоянно развиваемся, чтобы предоставлять все самое лучшее нашим посетительницам», — заявила она.

Мульти-семинар, организованный в партнерстве с организацией «Портал развития при беременности», созданном в рамках Общественного объединения «Региональное развитие», предоставил полезную информацию на различные темы. Так, эксперты говорили о правильном питании во время беременности, о страхе родов, уходе за новорожденным и мн. др.

Спикерами семинара стали ведущие специалисты Азербайджана и Турции: Туту Зейналова, Кямран Нагиев, Тураб Джанбахышов, Джерен Евджен и Танзиба Мирзалиева.

«Примечательно также то, что, хотя большую часть аудитории составляли женщины, можно было заметить и мужчин, которые пришли поддержать свою супругу», — рассказала Гусейнова.

В интервью # она также заявила, что Super Mama- это один из первых центров йоги для беременных в Баку.

«Мы начинали с йоги и образовательных лекций. Очень скоро наш центр зарекомендовал себя как авторитетный ресурс для подготовки к родам и послеродовому восстановлению, и, ввиду заинтересованности мы добавили также услугу массажа, консультации по грудному вскармливанию, йогу и фитнес для всех и расширили свой центр. За пять лет мы приняли более 1000 женщин на своих занятиях, консультациях и семинарах», — подчеркнула она.

Рассказывая о том, какие преимущества получает посетительница центра, Л.Гусейнова заявила:

«Каждая беременная для нас — это уже супер мама, которой мы помогаем чувствовать себя спокойно перед родами, уверенно — во время, и счастливо — после. Наши посетительницы пользуются широким спектром услуг — от йоги и массажа для беременных до консультаций психолога и послеродового восстановления под курацией ведущих местных и иностранных специалистов», — говорит она, отмечая, что раз в две недели центр проводит бесплатные образовательные лекции для всех желающих.

По ее словам, преимущества занятий йогой о время беременности является то, что женщина не ощущает боли в спине, не жалуется на отеки и прочие проблемы, возникающие из-за роста плода и нагрузки на организм.

«Наши двери открыты для абсолютно всех беременных женщин, у которых нет противопоказаний. Это решает наблюдающий врач», — подчеркивает директор центра.