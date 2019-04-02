«Сумгайыт» — «Карабах» стал самым посещаемым

Приводим вам статистику матчей 22-го тура  по футболу.

За четыре матча отчетного тура было забито 10 голов (в среднем – 2,5 за матч). На счету хозяев поля 1 мяч, гостей – 9. По 5 мячей забили местные и легионеры. Это был гостевой тур, так как гости одержали три победы. Одна встреча завершилась вничью.

Были показаны 17 желтых и 1 красная карточки.

Самым посещаемым стал матч между «Сумгайытом» и «Карабахом» — 2000 зрителей. На матч «Кешля» — «Нефтчи» пришли 1500 человек, «Зире» и «Сабаила» — 400, «Габалы» и «Сабаха» — 300. Всего на матчи тура пришло 4200 зрителей (в среднем – 1050 за матч).

| 2019-04-02T14:00:12+00:00 2 апреля 2019, 13:18|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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