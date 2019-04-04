Сумерки богов: наступает закат Эрдогана…

Когда думаешь о последних двух выборах – о президентских выборах в Украине и в том числе, о муниципальных выборах в братской Турции, невольно на ум приходит одна мысль: на самом деле, неисповедимы пути … ДЕМОКРАТИИ…

Наверное, сперва следовало бы начать с того, что нынешний президент Турции Р.Т.Эрдоган карабахской проблеме уделяет больше внимания, чем любой из его политических предшественников: мы не раз становились свидетелями очень резких заявлений Эрдогана по карабахской проблеме.

Не стоит скрывать, что определенные надежды были и в связи со сближением Анкары и Москвы; Кремль впервые начал отмечать важную роль Турции в урегулировании карабахского конфликта. Президент Эрдоган несколько раз пытался спровоцировать новый формат для разрешения проблемы.

В свое время даже вырисовывались контуры новой региональной инициативы, призванной обсудить карабахскую проблему на региональной плоскости – да, речь идет о треугольнике Москва-Анкара-Тегеран.

Но к сожалению, все это осталось на уровне инициативы и не нашло своего практического воплощения, т.к. сирийская проблема полностью поглотила весь ресурс российско-турецких отношений, Тегеран углубился в решение собственных проблем.

Конечно, в этом не последнюю роль сыграли и неискренность Москвы и Тегерана в отношении карабахской проблемы. Помнится, президент Р.Т.Эрдоган несколько раз открытым текстом предлагал обсудить карабахскую проблему отдельно, но российский президент спустил эти предложения на тормозах, наверное, по той простой причине, что в отличии от сирийской проблемы, карабахскую проблему Кремль считает исключительно «своей тематикой»…

Внимательный читатель сразу может заметить, что мы о президенте Эрдогане говорим уже в прошлом времени.

Конечно, не так. Несмотря на то, что крупные города страны «вышли из-под контроля правящей партии» (по последним данным по всему Стамбулу будут заново пересчитаны все недействительные бюллетени), все же ей удалось выиграть и эти выборы.

Однако, правы и те политические наблюдатели, которые называют победу Эрдогана пирровой. И мы назвали бы этот результат «глобальной победой, с очень серьезными локальными поражениями».

В принципе, у правящей партии ПСР есть достаточного времени для исправления ошибок – до 2023 года в Турции выборов не будет. Вдобавок, некоторые наблюдатели отмечают, что президент Эрдоган в рейтинге давно перерос собственную партию – сейчас уместно говорить о рейтинге президента и правящей партии ПСР в отдельности.

Но в политике вечных победителей не бывает. Нам кажется, на этот раз правящая партия Турции осталась на плаву исключительно за счет провинциального электората. Поражение в Анкаре и Стамбуле являются своеобразными политическими индикаторами – потерпев поражение в этих городах Эрдоган вряд ли удержится на политическом Олимпе.

Поэтому не преждевременны прогнозы о начале заката эрдогановской эры в турецкой политике. Правящая партия ПСР за эти годы не раз демонстрировала политическую виртуозность и умение.

Но на наш взгляд, не обошлись и без ошибок. За эти годы Р.Т.Эрдоган пытался вывести Турцию из-под контроля США, стараясь придать ее политике больше независимости и самостоятельности.

В этом, конечно, был свой резон; в свое время президент Барак Обама говорил о турецком президенте, как о бывшем «хорошем мусульманине». При Д.Трампе же роль «хорошего мусульманина» начал играть Ф.Гюлень. Безусловно, все это наложило свой опечаток на американо-турецкие отношения.

В ответ на это Эрдоган вышел за рамки дозволенной политики, предусмотренной для страны – военного союзника США и члена НАТО. Тут сыграло свою роль и такое обстоятельство, что страны Европы начали проводить открытую антитурецкую политику, сведя на ноль все надежды на то, что Анкара когда-то станет членом ЕС.

Помнится, посетив с официальным визитом Анкару, бывший президент Франции Н.Саркози сказал, что ЕС не нуждается в Турции, так же как, Турция не нуждается в ЕС. После этого уже никого не удивило, что Анкара начала искать новые формулы сотрудничества.

Но нашла ли их? В годы правления Эрдогана за Турцией закрепился статус сильной региональной державы, но все же новый геополитический вектор Анкара-Москва не кажется нам перспективным, хотя бы по той простой причине, что Кремль, как правило, всегда ищет не равноправного партнера, а слугу для реализации собственных геополитических амбиций.

Поэтому вовсе не случайно, что российские политики или политологи продолжают муссировать гипотезы о том, что якобы Анкара покинет НАТО или станет членом ЕАЭС. Понятно, что не будет ни того, ни другого – Турция останется членом НАТО и она абсолютно не нуждается в «мега-проектах» России, перспективы которых вызывают сомнения даже у самих здравомыслящих российских политиков и дипломатов.

Что касается перспектив турецко-азербайджанских отношений, за годы независимости Азербайджана в Турции сменились несколько политических властей, но все это фактически не отразилось в отношениях двух государств.

Понятно, что и президент Эрдоган, как политическая фигура, невечная, но уверены, что азербайджано-турецкие отношения вечно останутся на самом высоком уровне, потому что они давно вышли за рамки привычных и формальных межгосударственных отношений – однозначно можно сказать, что в мире мало аналогов подобных отношений…