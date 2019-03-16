Сумеет ли Пашинян «вбить клин» между Азербайджаном и Израилем?..

По сведениям самых различных информационных источников, в дипломатическом графике Н.Пашиняна следующей страной посещения является Израиль – армянский премьер намерен осчастливить «высоким вниманием» эту ключевую ближневосточную страну.

Предварительные, подготовительные визиты дипломатов относительно низкого ранга уже совершены; на прошлой неделе сообщили, что заместитель министра иностранных дел Армении посетил Израиль с группой высокопоставленных армянских чиновников и бизнесменов.

В принципе, тут ничего неожиданного нет – есть несколько серьезных причин, которые побуждают армянских дипломатов и политиков обращать свои взоры на этот раз в направлении «земли обетованной».

Во-первых, армянский премьер Н.Пашинян давно уже всеми возможными и невозможными способами стучится в двери Белого Дома, старается привлечь внимание американского президента Д.Трампа.

В этом плане конечно, открытие посольства в Израиле и официальный визит в эту страну могут быть довольно значимыми и эффективными жестами.

Но в настоящее время открыть посольство в Израиле — дело не простое. И речь не идет о финансовых сторонах этого вопроса. Сразу возникает другой вопрос: собственно говоря, где его открыть – в Тель-Авиве или в Иерусалиме?..

Если намерение Еревана серьезное, тогда ему придется заново определиться в вопросе о столице Израиля; напомним, что год тому назад Армения также не поддержала известное решение Трампа о переносе посольства США в Иерусалим. Теперь открыть свое посольство в Тель-Авиве в принципе, можно, но все равно, армянам придется вновь определиться касательно столицы Израиля.

Вторым, не менее важным вопросом для армян является отношения между Израилем и Азербайджаном.

Известно, что Израиль является важным военно-техническим партнером Азербайджана, суммы военных контрактов исчисляются миллиардами долларов. Израильские политики и дипломаты не раз заявляли, что среди южно-кавказских стран приоритетными для Израиля являются отношения в первую очередь, с Азербайджаном.

Но армян беспокоит не только военно-техническая сторона этих отношений.

Известно, что евреи имеют довольно широкую сеть зарубежной диаспоры, у них имеются сильные лобби не только в Америке, но и в других странах мира. А для Баку это является еще одной потенциальной поддержкой: особенно, в законодательных и правительственных структурах США.

Понятно, что отношения Азербайджана и Израиля базируются на довольно прочных и взаимовыгодных интересах и никакой Ереван, ни его зарубежные диаспоры не в состоянии пошатнуть устои этих отношений.

Но чтобы хоть как-то привлечь внимание Д.Трампа Пашинян может, как говорится, пойти ва-банк — открыть свое посольство именно в Иерусалиме, тем самым поддержав известное решение американского президента.

Но как отреагируют на это решение Пашиняна Москва, особенно, Тегеран? Москва в свое время также не поддержала решение Трампа, но реальное похолодание может возникнуть в первую очередь, в отношениях Тегеран-Ереван, т.к. Иран считает себя главным «региональным геополитическим протеже» Палестины.

Что касается отношений Иран-Армения, они очень важны для армян, без них Армения сразу «сядет на мель» и никакой Израиль ей уже не поможет.

Но тут ситуация похожа на своеобразную «палку с двумя концами». Интересен и другой момент: и Иерусалим не очень-то доволен отношениями Армения-Иран и нам кажется, что не менее важным для Пашиняна является и такой момент, что его стране необходим баланс в отношениях с Ираном, а им могут стать тесные отношения с Израилем.

Но невозможно удержать в руках сразу два арбуза! Для этого требуется искусство жонглера и вряд ли Ереван справится с этой задачей.

Какие же выводы должны сделать мы для себя? Конечно, открыв свое посольство в Иерусалиме Армения может улучшить отношения с Израилем, даже с США. Но пока это может случиться лишь «в принципе», потому что, как уже было нами отмечено есть иранский и даже российские факторы, которые заставят Ереван сдерживаться и не делать слишком уж широких шагов в сторону Израиля.

Что касается наших отношений с Израилем, конечно, дипломатическое представительство, особенно, посольство является важной ступенью в отношениях двух государств. В свое время не раз говорилось о необходимости открытия азербайджанского посольства в Израиле. Даже помнится, что при министре иностранных дел Вилаяте Кулиеве говорили, что вопрос в самое ближайшее время найдет свое решение.

Но он слишком затянулся. Сейчас же приобрел еще вторую «грань»; надо еще решить, где именно открыть посольство — в Тель-Авиве или Иерусалиме?

Но думается, и для пессимистических прогнозов нет оснований – наши отношения базируются на прочных экономических фундаментах. Вдобавок, Израиль является страной, где прекрасно знают и любят Азербайджан.

А это немаловажный фактор, даже сильнее и важнее экономических факторов, т.к. при искренних отношениях нетрудно бывает найти экономические точки соприкосновения…