Сумеет ли команда Иванишвили на этот раз удержаться у власти?..

Россия обвиняет в провокациях политические круги Грузии, а грузинские власти, в том числе, президент С.Зурабашвили Россию – да, так профессионально работают только профессионалы – провокаторы, не оставляя за собой никаких следов.

Конечно, это всего лишь шутка. Предыстория очередного политического кризиса в Грузии всем известна, вплоть до мельчайших деталей – появление в Грузии, тем более, что в парламенте, человека, призывавшего страну смириться с аннексией Абхазии и Южной Осетии, не раз посещавшего эти «горячие точки» не могло вызвать другую реакцию среди грузинских парламентариев.

Интересно, а как поступили бы сами россияне — депутаты, окажись на месте грузин? Неужели они с цветами встречали бы человека, который выступает против территориальной целостности их страны?

Вдобавок, создается такое впечатление, что российским властям нужен был предлог, чтобы начать второю кампанию против этого свободного народа.

В принципе, нормальный человек, страна которого сама переживает тягости экономических санкций, не торопился бы вводить ограничения в отношении другой страны – ведь, санкции всегда имеют двухсторонний характер, они причиняют вред и экономике страны, которая вводит эти санкции.

Кроме того, понятно, что эти ограничения создадут определенные проблемы для российских граждан, особенно, для среднего слоя этой страны, у которых нет возможностей посещать богатые страны мира и которые довольствуются лишь с тем, что проводят свои зимние и летние отпуска в таких странах, как Грузия.

Но в России все сильно политизировано, даже сказал бы, геополитизировано. На днях, во время своей очередной пресс- конференции президент В.Путин упрекнул другие страны в том, что якобы те не учитывают уроков бывшего СССР и стараются навязывать свои порядки другим странам.

Смехотворно, не так ли? На самом деле, печать политики не только бывшего СССР, даже петровской России – принцип «Разделяй и властвуй» до сих пор на вооружение Кремля, который объявил себя чуть ли не «адвокатом» всех малых народов и народностей на территории бывших советских республик. Подпитывая и подогревая сепаратизм в этих регионах, используя этнический сепаратизм с целью давления на новые, молодые государства бывшего советского пространства, утверждается, что якобы эти народы могут жить и развиваться только в составе новой российской империи.

Не сто, а буквально, лет двадцать тому назад Кремль силой оружия подавив национально-освободительное движение в маленькой Чечне — Ичкерии, фактически свел на нет все принципы истинного федерализма в своем конституционно-правовом устройстве – «объединив вокруг себя союз республик свободных» современная «федеративная» Россия почему-то не предусмотрела для них самое главное — право выхода из состава Российской Федерации…

Поэтому кремлевским вожакам и стратегам не мешало бы проанализировать причины русофобии в некоторых бывших советских странах, в том, числе Грузии, хотя тут речь идет не о русофобии, а скорее, о фобии в отношении кремлевских политиков и дипломатов. Собственно говоря, за что же вас любить, господа? Неужели вам недостаточно почти полмира? Неужели вновь аннексировав бывшие советские республики, вы превратите вашу Россию в великую державу? Ведь, понятно, что такое уже невозможно, потому что вам уже нечего предложить этим республикам. Да, не только в социально-экономическом, но и в духовно-культурном плане…

Поэтому Грузия – это уже прошлое российской империи и вам ее больше не вернуть. Думается, что даже теперешние акции приведут лишь к усилению антироссийской направленности грузинской политики, придав ей необратимый характер.

Если даже команде господина Б.Иванишвили удастся и на этот раз, как говорится, выйти «сухим» из настоящего политического водоворота, все равно, ваши шансы превратить этот вектор внутренней политики Грузии в пророссийскую силу, ничтожны – скорее всего, и на этот раз у вас ничего не получится.

Думается, что кризис получит ярко выраженный политический характер – уже слышны требования о проведении не дожидаясь 2024 года досрочных парламентских выборов в самое ближайшее время исключительно по пропорциональной системе.

Напомним, что по конституции страны и следующие парламентские выборы должны быть проведены по смешанной системе, а вот, с 2024 года должна полностью утвердиться пропорциональная система. Чувствуется, что такая перспектива не устраивает политические партии страны, особенно, ее основную оппозицию. Но не будем торопиться с выводами, в самое ближайшее время прояснится — сможет ли Б.Иванишвили отделаться, как говорится, «легким испугом», лишь пожертвовав своими несколькими кадрами, или же в соседней Грузии уже наступает черед новой «революции роз»?