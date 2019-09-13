Sukhoi Superjet 100 покажут на «Технофесте» в Турции

Российский самолет Sukhoi Superjet 100 будет представлен на авиационном технологическом фестивале «Технофест», который пройдет в Стамбуле 17-22 сентября. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе АО «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС).

«Это самолет [SSJ-100], эксплуатировавшийся около трех лет в европейских компаниях. Серийный номер 95120. Сейчас находится в собственности компании и готовится к участию в выставке Teknofest в Стамбуле с 17 по 22 сентября», — сообщили в ГСС.

«Решение продемонстрировать именно этот самолет не случайно. Идея заключается в том, чтобы показать реальную, сертифицированную по европейским правилам рабочую машину, а не рафинированный самолет-демонстратор. Потенциальный заказчик сможет оценить состояние самолета после нескольких лет эксплуатации», — также отметили в компании.

При этом в ГСС подчеркнули, что видят большой потенциал в турецком рынке, на выставке намечены демонстрационные полеты, статические презентации делегациям из разных стран.

Sukhoi Superjet 100 — российский ближнемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолет. Разработан компанией «Гражданские самолеты Сухого». Коммерческая эксплуатация началась в 2011 году.