Суицид… со счастливым концом

13 августа здание Госкомитета по работе с беженцами и вынужденными переселенцами в Баку стало местом драматического действа: вынужденный переселенец из Физулинского района, инвалид по зрению, спортсмен Натиг Новруззаде попытался покончить с собой.

Сотрудники аппарата не пустили его к председателю комитета Ровшану Рзаеву по поводу квартирной проблемы. Тогда мужчина разделся и попытался выброситься из окна на третьем этаже. Приехавший на место происшествия певец Манаф Агаев сумел отговорить несчастного посетителя от отчаянного шага.

Замять скандал не удалось. В соцсетях информация распространилась молниеносно с комментариями и подробностями. Как выяснилось, инвалид вот уже несколько месяцев проживает в съемной квартире. Пенсии едва хватает на продукты питания, а тут еще нужно платить за аренду.

По словам Новруззаде, в марте этого года его дом, расположенный на проспекте Бабека 87, Низаминского района, был снесен стройкомпанией «Yusifoglu». По данному адресу жили 112 семей. Из них 54 — вынужденные переселенцы. 27 семей получили компенсацию. А остальным, видимо решили не заплатить, отфутболивая то к одному сотруднику, то к другому. От безысходности мужчина решился на отчаянный шаг.

Но, как говорится, все хорошо, что хорошо заканчивается. Его принял председатель Госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Ровшан Рзаев и тут же жилищная проблема была разрешена.

«Мне подарили 4-х комнатную квартиру в новостройке в Курдеханы. Помимо этого оплатили квартплату за 4 месяца», — сообщил журналистам Новруззаде.

Интересно, если не попытка самоубийства, смог бы вынужденный переселенец «достучаться до небес»? Почему в этой стране для того, чтобы добиться справедливости и собственных прав нужно пройти через унижение и жертвовать жизнью?

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