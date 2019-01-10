Судья рассматривающая дело Кочаряна взяла самоотвод

Судья суда первой инстанции ереванского района Шенгавит Нелли Багдасарян, рассматривавшая ходатайство об освобождении под залог экс-президента Армении Роберта Кочаряна, взяла самоотвод, заседание перенесено на неопределенный срок, сообщил в четверг журналистам адвокат Кочаряна Арам Орбелян, передает РИА Новости.

В среду заседание суда было отложено после того, как следователь и прокурор предложили судье взять самоотвод, защита выступила против. Ранее защита Кочаряна заявила, что требование о самоотводе судьи связано с принятым им ранее решением по другому делу.

«Судья взяла самоотвод, обоснования неясны. Здесь, очевидно, попытка избежать осуществления правосудия», — сказал Орбелян. Он выразил надежду, что заседание суда будет возобновлено в кратчайшие сроки. «Это зависит от того, какому судье будет поручено дело», — сказал адвокат.

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