Судья по делу Кочаряна взял самоотвод

Судья апелляционного суда Армении Вазген Рштуни, рассматривавший жалобу на отказ суда первой инстанции прекратить уголовное преследование бывшего президента Роберта Кочаряна, заявил в понедельник о самоотводе.

Апелляционный суд рассматривал 3 июня жалобу защиты Кочаряна на отказ суда первой инстанции прекратить уголовное преследование на основании его неприкосновенности. Обвинение предложило судье взять самоотвод. Пресс-секретарь команды адвокатов Элен Аракелян ранее сообщила РИА Новости, что причиной ходатайства с предложением взять самоотвод стали сделанные в минувшем году заявления Рштуни, который поддержал решение своего коллеги Александра Азаряна об отмене ареста Кочаряна.

«Суд принял решение взять самоотвод», — сказал Рштуни, оглашая решение. Он отметил, что не разделяет обеспокоенности участников судебного процесса, но берет самоотвод, учитывая, что у одной из сторон нет уверенности в принятии им объективного судебного акта. «Если нет уверенности у профессиональных юристов, то, возможно, такой уверенности не будет и в обществе», — сказал судья.