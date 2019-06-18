Судья по делу Кочаряна вновь отказался брать самоотвод

Судья Апелляционного суда Армении Армен Даниелян повторно отказался брать самоотвод по делу бывшего президента страны Роберта Кочаряна, передает корреспондент РИА Новости.

«Суд принял решение отклонить ходатайство с предложением о самоотводе судьи», — сказал Даниелян во вторник в ходе рассмотрения дела.

В минувшую пятницу Даниелян уже отказался взять самоотвод по предложению адвокатов Кочаряна. Однако после этого аналогичное ходатайство выдвинула адвокат Седа Сафарян, представляющая интересы демонстрантов, пострадавших во время протестов 2008 года. Она мотивировала это тем, что Даниелян был назначен на пост судьи Кочаряном, занимавшим тогда пост президента, и в 2008 году выносил обвинительные заключения по делу о столкновениях.