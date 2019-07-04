Судно в Гибралтаре было задержано по запросу США

Задержание танкера Grace 1 под флагом Панамы по подозрению в нарушении нефтяного эмбарго против Сирии было произведено по запросу США. Об этом сообщил в четверг исполняющий обязанности министра иностранных дел Испании Жозеп Боррель.

«Мы были в курсе», — сказал он. «Мы изучаем обстоятельства, при которых оно произошло, — добавил Боррель. — Это был запрос, который направили США Соединенному Королевству». «Мы смотрим, как это влияет на наш суверенитет, в том смысле, что это произошло в водах, которые, как мы понимаем, Испании», — заключил он.

Ранее стало известно, что власти Гибралтара задержали танкер Grace 1 под флагом Панамы по подозрению в том, что оно доставляло нефть в Сирию в нарушение санкций. Главный министр Гибралтара Фабиан Пикардо в соответствиями с правилами ЕС направил письмо главам Еврокомиссии и Евросовета с пояснением действий, которое предприняли власти Гибралтара.