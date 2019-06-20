Судно с азербайджанским карбамидом прибыло в Турция

Первый корабль с грузом продукции SOCAR Carbamide прибыл в пункт назначения. Как сообщалось ранее, 6 июня из международного порта Говсан была отгружена первая партия экспортной продукции завода SOCAR Carbamidу, расположенного в Сумгайыте.

Как сообщает Report, корабль «Коралл» с первым азербайджанским карбамидом 19 июня прибыл в турецкий порт. В данный момент идет разгрузка.

Управление маркетинга и экономических операций SOCAR совместно с Caspian EPC контролировали и регулировали весь процесс логистической цепочки карбамида от начала до конца.

| 2019-06-20T00:36:21+00:00 20 июня 2019, 05:27|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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