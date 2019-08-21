Судно Open Arms с мигрантами причалило к Лампедузе

Спасательное судно испанской НПО Open Arms с мигрантами в среду утром причалило к берегу итальянского острова Лампедуза, после того как прокурор города Агридженто Луиджи Патронаджио постановил начать немедленную высадку всех находящихся на борту людей, сообщает испанский телеканал La Sexta.

«Прокуратура Агридженто постановила (начать) немедленную высадку в порту Лампедузы всех людей, находящихся на порту Open Arms, и (произвести) временное задержание судна. Наконец кошмар закончился, и 83 человека на борту получат экстренную помощь на суше», — говорится в сообщении Open Arms. «После 19 дней в плену на палубе корабля все находящиеся на борту люди ступят на берег», — добавила Open Arms.