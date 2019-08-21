Судно Open Arms с мигрантами причалило к Лампедузе

Спасательное судно испанской НПО Open Arms с мигрантами в среду утром причалило к берегу итальянского острова Лампедуза, после того как прокурор города Агридженто Луиджи Патронаджио постановил начать немедленную высадку всех находящихся на борту людей, сообщает испанский телеканал La Sexta.
«Прокуратура Агридженто постановила (начать) немедленную высадку в порту Лампедузы всех людей, находящихся на порту Open Arms, и (произвести) временное задержание судна. Наконец кошмар закончился, и 83 человека на борту получат экстренную помощь на суше», — говорится в сообщении Open Arms. «После 19 дней в плену на палубе корабля все находящиеся на борту люди ступят на берег», — добавила Open Arms.
После того, как власти Италии категорически запретили судну входить в порт, испанские власти предложили ему проследовать в андалусийский порт Альхесирас. Получив отказ активистов, Испания выразила готовность принять мигрантов на Балеарских островах – либо в Пальма-де-Мальорке, либо в Маоне. В понедельник министр транспорта Италии Данило Тонинелли, в чьем ведении находится береговая охрана, заявил, что готов предоставить для перевозки свои корабли.
Однако НПО Proactiva Open Arms не согласилась направить судно в испанские порты, ссылаясь на «невыносимую ситуацию» на борту и расстояние, но готова переправить мигрантов на чартерном рейсе.
Ранее о готовности принять участие в распределении мигрантов, находящихся на борту корабля 19 дней, сообщили Франция, Германия, Румыния, Португалия, Испания и Люксембург.