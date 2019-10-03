Судмедэкспертиза: частная или государственная?

1 октября 2019 года выступая на конференции «Прозрачное и рациональное суждение – инновационные образцы», проведенной Министерством юстиции совместно с Центром анализа экономических реформ и коммуникаций (ЦАЭРК) руководитель Рабочей группы по информационной системе «Электронный суд» Министерства юстиции Рамин Гурбанов заявил о важности создания механизма частной судмедэкспертизы .

Отметим, что судебная экспертиза в Азербайджане проводится Центром судебной экспертизы Минюста и Объединением по судебно-медицинской экспертизе и патологической анатомии.

Впервые вопрос о введении частной экспертизы в Азербайджане был поднят в 2009 году.

Многие известные юристы тогда выступали за вывод данной сферы из-под монополии государства и создание независимых структур. По их мнению, государственные учреждения судебной экспертизы в ряде случаев не дают объективной оценки, напротив, они действуют по указанию следственных органов и прокуратуры.

Против введения частной экспертизы выступили представители судейского корпуса. Свою позицию они объяснили тем, что в этом нет необходимости из -за отсутствия серьезных проблем в сфере судебной экспертизы в Азербайджане.

В местных СМИ неоднократно публиковались материалы о том, что адвокаты не имеют права не то чтобы запросить независимую объективную судмедэкспертизу, им могут просто отказать в назначении судмедэкспертизы вообще. Кроме того, все судмедэксперты являются государственными служащими, даже если родственники или те же адвокаты просят включить в экспертную комиссию независимого врача, им просто отказывают. Например, как в деле школьницы Элины Гаджиевой, выбросившейся из окна школы. Следователь отказался включить в состав комиссии известного судмедэксперта Вугара Мамедова, несмотря на многочисленные просьбы матери погибшей девочки и обращения адвокатов.

Не означает ли заявление руководителя Рабочей группы по информационной системе «Электронный суд» Министерства юстиции, что в Азербайджане будет введена частная экспертиза. Для получения ответа мы обратились в отдел по связям с общественностью Министерства юстиции. Но сотрудники отдела отказались ответить на наши вопросы.

Тогда мы решили обратиться к экспертам.

Начальник Насиминского отделения объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии Фуад Алиев не верит в возможность введения частной экспертизы в Азербайджане в ближайшее время.

«Для создания частной экспертизы нужны годы. Необходимо закупить специальное оборудование, которое стоит миллионы долларов. Для проведения экспертизы, также нужно закупить реактивы, которые тоже стоят огромных денег. Я не думаю, что кто – то будет вкладывать в частную экспертизу такие огромные деньги. Да и зачем она нужна? Если кого – то не устраивают результаты проведенной экспертизы, то он может обратиться для проведения повторной экспертизы», — заявил начальник Насиминского отделения.

Заведующий лабораторией научно-исследовательского института проблем судебной экспертизы и криминалистики Али Меликов, считает, что, скорее всего речь идет о введении не частной, а альтернативной экспертизы. «Это означает, что право проведения экспертизы будет также предоставлено и другим государственным структурам», — заявил «Зеркалу» заведующий лабораторией.

Адвокат Фуад Агаев положительно относится к возможности введения частной экспертизы. «В силу статуса частных экспертов уменьшится возможность воздействия на них со стороны административных органов. Но я не исключаю, что и на них может быть оказано давление со стороны органов власти», — сказал «Зеркалу» Фуад Агаев.

Кажется, введения частной экспертизы в Азербайджане придется ждать еще десять лет.