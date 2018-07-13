Судивший матч открытия арбитр назначен на финал ЧМ-2018

Бригада арбитров во главе с аргентинским судьей Нестором Питаной будет обслуживать финал чемпионата мира по футболу между сборными Франции и Хорватии, сообщается на странице ФИФА в Twitter.

Финал пройдет в воскресенье, 15 июля, на московском стадионе «Лужники» и начнется в 19:00 по бакинскому времени.

Отмечается, что помогать Питане будут судьи на линиях Эрнан Майдана и Хуан Белатти (оба — Аргентина), четвертый арбитр — Бьорн Кейперс, резервный ассистент — Эрвин Зейнстра (оба — Нидерланды).

Для Питаны этот матч станет пятым в качестве главного арбитра на чемпионате мира в России. Ранее на турнире 43-летний аргентинский рефери судил матч открытия Россия — Саудовская Аравия (5:0), также он работал на встрече группового этапа Мексика — Швеция (0:3), на игре 1/8 финала Хорватия — Дания (1:1, по пенальти 3:2) и на четвертьфинальном матче Уругвай — Франция (0:2).

Матч за третье место между сборными Бельгии и Англии будет обслуживать бригада арбитров во главе с иранцем Алирезой Фагани. Помогать ему будут судьи на линиях Реза Сохандан и Мохаммадреза Мансури (оба — Иран), четвертый арбитр — Маланг Дидхиу, резервный ассистент – Джибриль Камара (оба — Сенегал).

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