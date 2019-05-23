Судьи УЕФА будут выходить на поле в новых формах

УЕФА заключил с итальянской компанией «Macron» 3-летний контракт.

Как сообщает Report со ссылкой на сайт структуры, мероприятие состоялось в штабе УЕФА в швейцарском городе Ньон.

По условиям контракта, до 2023 года на континентальных турнирах компания будет обеспечивать судей формами.

Новыми формами впервые воспользуются на предстоящем в Баку финале Лиги Европы. Судьи будут также в новой форме во время финала Лиги чемпионов на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде.

«Macron» стал первой итальянской компанией, подготовившей формы для судей УЕФА.

Отметим, что финал между английскими клубами «Челси» и «Арсенал» пройдет 29 мая на Бакинском олимпийском стадионе.

Решающий матч поручен бригаде судей, возглавляемой итальянским рефери ФИФА Джанлукой Рокки.

В финале Лиги чемпионов 1 июня встретятся английские «Ливерпуль» и «Тоттенхэм». Данный матч поручен Дамиру Скомина из Словении.

| 2019-05-23T21:47:25+00:00 24 мая 2019, 00:01|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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