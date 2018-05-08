Судейское «Эль Класико» и «коридорные» разговоры

Класико есть Класико, даже если игра не имеет никакой турнирной значимости, все прекрасно знают и понимают важность этого противостояния. Традиционно раздуваемый ажиотаж искушенной испанской и мировой прессой вокруг вечной борьбы Каталонской «Барселоны» с Мадридским «Реалом» превращает эту игру в зарубу планетарного масштаба.

Взяв неделю назад седьмое чемпионство за 10 лет, у «Барселоны» оставалось две задачи на этот сезон — не проиграть в Класико и стать первым клубом в истории Испании, прошедшим национальный чемпионат без поражений. Главной же мотивацией для «Реала» была борьба за честь мундира. Ведь в перспективе эта игра могла решить дальнейшую судьбу главного тренера мадридской команды Зинедина Зидана. Его команда бесславно проиграла внутренний чемпионат, опять уступила Кубок Короля каталонцам и получила тройной удар от сине-гранатовых в первой половине лиги уступив подопечным Вальверде на своем поле со счетом 3-0. Поэтому, возможность взять реванш у «Барсы» и немного реабилитироваться в глазах своих болельщиков за неудачное выступление во внутреннем чемпионате давало дополнительный стимул и мотивировало команду Зидана.

Около футбольные слухи о возможном резервном составе мадридцев на «Эль Класико» не оправдались и Зидан выпустил на «Камп Ноу» все лучшее, что было у него в обойме. Французский тренер впервые за два месяца вернул в стартовую линию атаки некогда звездное трио Роналду — Бейл — Бензема, испанский — отправил защищать честь сине-гранатового мундира сильнейший состав из возможных.

Одним из самых горячо обсуждаемых вопросов перед игрой был пресловутый почетный коридор, которым принято поздравлять чемпиона.

«Как игроку “Барселоны”, мне будет трудно сделать для них коридор. Но как профессионалы, мы должны признать чемпионов, и мы это сделаем», — Карлес Пуйоль, 2008 год.

С тех пор многое изменилось, а Зидан еще несколько месяцев назад сказал:»Никакого коридора не будет — это мое решение». Болельщики «Барсы» надеялись, что француз поменяет свое решение и тем самым проявит уважение к сопернику и к Иньесте, для которого это Класико должно было стать последним в карьере. Напомним, что в конце сезона Дон Андрес переедет из Барселоны в Китай и продолжит свою карьеру там. Но Зидан не изменил свое мнение. Ситуацию со свойственным сарказмом прокомментировал защитник «сине-гранатовых» Пике:»В декабре мы не делали коридор для «Реала» после их победы на клубном чемпионате мира, потому что не соревновались с ними в этом турнире. Логично, что они не делают коридор для нас — вряд ли можно сказать, что «Реал» по-настоящему конкурировал с «Барсой» в этом чемпионате».

Не обремененные турнирными задачами команды решили поиграть в футбол и начали без особой разведки. Уже к десятой минуте начали появляться моменты. Более активны были хозяева поля, которые начали разрывать оборону соперника через фланги стараниями Жорди Альбы и Серхи Роберто. Вскоре один из таких налетов оказался результативным. Месси пасом в касание обрезал половину обороны сливочных и пустил Роберто в отрыв по правому флангу, тот идеально прострелил на дальнюю штангу, где навес замкнул красивым ударом с лету Луис Суарез. По геометрии передач и передвижений все было исполнено просто великолепно, что неоднократно продемонстрировали коллеги телевизионщики.

Однако, подопечные Зидана вскоре отыгрались, неудачная попытка Бускетса перехвата в центре поля позволила сливочным убежать в отрыв. Дальше все было как по книге – Кроос навесил, Бензема скинул головой в центр штрафной, а Роналду замкнул. Кстати, для Роналду голевой эпизод мог стать последним в матче: он столкнулся с Жераром Пике, в завершающей стадии атаки прихрамывал и даже не радовался успеху на «Камп Ноу». Португалец всё же дотерпел до перерыва, попутно не реализовав выход один на один и на второй тайм вместо него вышел Асенсио.

Обмен голами, зрелищный футбол, интрига — все шло хорошо, пока на авансцену не вышел ведущий антигерой Класико. Им стал главный арбитр Эрнандес Эрнандес который «поплыл» под давлением и стал упускать ситуацию из-под контроля. Если бы судья погасил страсти еще в середине тайма, зрители могли бы насладиться классным открытым футболом. Вместо этого — грязная и подлая игра с обеих сторон и неравная борьба во втором тайме.

Все началось, с борьбы между старыми знакомыми Рамосом и Суарезом. Зачинщиком стал, как ни странно капитан сливочных Рамос которого Эрнандес Эрнандес уже удалял за грубую игру против каталонцев в предыдущих Класико. Страсти настолько накалились ,что обычно спокойный Месси со всей силой въехал в Рамоса за что получил горчичник. Обстановка продолжила накаляться и дошла до своего апогея, когда в течении нескольких минут арбитр сначала не удалил Бейла за откровенную грубость против Умтити, а через эпизод удалил прямой красной Серхи Роберто, которого Марсело спровоцировал на толчок, а тот упал на газон Камп Ноу в предсмертной агонии.

Во втором тайме «Барса» перестроилась, заменив Коутиньо на Семедо и играла больше по сопернику и очень хорошо убегала в контратаку. Реал же, несмотря на численное преимущество не смог создать должного давления на ворота Тер-Штегена и пропускал очень опасные контр выпады каталонцев. В одном из таких эпизодов Месси с передачи Суареза в своем стиле переиграл соперников и вывел каталонцев вперед. Но гол был забит с нарушением правил, Суарез фолил на Варане до передачи на Лео. Многочисленные повторы это подтвердили, а сам игрок в послематчевом интервью признал, что фолил на Варане.

Однако, судья вернул должок «Реал»у и отменил взятие ворот в третий раз, сославшись на очень сомнительный офсайд. Но даже несмотря на этот эпизод у каталонцев было огромное количество моментов забить третий гол. Прощал и Месси, и заменивший Иньесту, который проводил свой последний Класико, Паулиньо.

В следствии, как часто бывает в таких случаях «Реал» забил и сравнял счет. Бейл запустил снаряд с невероятной силой в самую девятку ударом в одно касание из-за пределов штрафной соперника.

В оставшееся время обе команды имели возможность отличится, но счет так и остался неизменным. «Барса» не заслужила проигрыша, а «Реал» победы на Камп Ноу, но к сожалению, главным героем матча стал главный арбитр Эрнандес Эрнандес, который к букету ошибок добавил еще и не назначенный фол в штрафной против Марсело и в целом, был бездарен.

Вообще, судейство в Испании предмет для отдельной беседы, но то, что вчера происходило на поле позор для всего испанского футбола и руководства Ла Лиги, которое все еще противится против внедрения системы видео повторов.

В итоге, «Барса» решает свою турнирную задачу и идет в погоню за беспроигрышным сезоном. А «Реал» не уступает на «Камп Ноу» ценой травмы Кристиано Роналду у которого через 20 дней финал Лиги Чемпионов. Сможет ли португалец помочь своей команде покажет время.

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