Судебный процесс против Гуаидо будет продолжен

Национальное учредительное собрание Венесуэлы утвердило продолжение судебного процесса против лидера оппозиции Хуана Гуаидо.
«Национальное учредительное собрание Венесуэлы утверждает разрешить продолжение судебного расследования в отношении гражданина Хуана Гуаидо», — говорится в принятом документе.
Решение было принято в ответ на просьбу Верховного суда страны о лишении Гуаидо неприкосновенности. При этом в финальном решении учредительного собрания, зачитанном Кабельо, не было озвучено, снимает ли это решение о продолжении расследования с Гуаидо парламентскую неприкосновенность или нет.
Во время заседания депутаты призывали создать народные суды для процессов над теми, кто выполняет указания США, конфисковать их собственность и называли действия Гуаидо преступлением против человечности.