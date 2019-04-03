Судебный процесс против Гуаидо будет продолжен

Решение было принято в ответ на просьбу Верховного суда страны о лишении Гуаидо неприкосновенности. При этом в финальном решении учредительного собрания, зачитанном Кабельо, не было озвучено, снимает ли это решение о продолжении расследования с Гуаидо парламентскую неприкосновенность или нет.