Судебный процесс против Гуаидо будет продолжен

Национальное учредительное собрание Венесуэлы утвердило продолжение судебного процесса против лидера оппозиции Хуана Гуаидо.
«Национальное учредительное собрание Венесуэлы утверждает разрешить продолжение судебного расследования в отношении гражданина Хуана Гуаидо», — говорится в принятом документе.
Решение было принято в ответ на просьбу Верховного суда страны о лишении Гуаидо неприкосновенности. При этом в финальном решении учредительного собрания, зачитанном Кабельо, не было озвучено, снимает ли это решение о продолжении расследования с Гуаидо парламентскую неприкосновенность или нет.
Во время заседания депутаты призывали создать народные суды для процессов над теми, кто выполняет указания США, конфисковать их собственность и называли действия Гуаидо преступлением против человечности.
| 2019-04-03T08:05:51+00:00 3 апреля 2019, 08:30|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss