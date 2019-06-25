Судьбу палестинцев хотят решить без палестинцев

Организуемый Бахрейном совместно с США международный форум по Палестине начинает во вторник работу в Манаме. Семинар, созываемый для обсуждения экономических аспектов готовящейся Вашингтоном «сделки века», пройдет без участия палестинцев, отвергнувших еще до его начала любые инициативы без политического урегулирования с Израилем, сообщает ТАСС.

Встреча под названием «Мир во имя процветания», главным организатором которой стал зять и старший советник президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер, считающийся автором разрабатываемого вашингтонской администрацией мирного проекта, начнется вечером во вторник с ужина в одном из фешенебельных отелей бахрейнской столицы. Продлится она до среды, 26 июня.

Американскую делегацию возглавит министр финансов Стивен Мнучин. В нее также вошли cпецпредставитель администрации США на международных переговорах Джейсон Гринблатт, председатель Совета экономических консультантов при президенте США Кевин Хассет, спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук. Среди гостей — директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард, представители Евросоюза, Международного валютного фонда и ООН.

Кушнер на этом форуме собирается официально представить экономическую часть американского плана урегулирования палестино-израильского конфликта.