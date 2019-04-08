Судьба 1,7 млрд. азербайджанских инвестиций в Поднебесную неизвестна

Азербайджан инвестировал в экономику Китая 1,7 млрд. долларов. Такие данные выяснились в ходе недавней встречи сопредседателя азербайджано-китайской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству Шахина Мустафаева с делегацией во главе с членом Консультативной группы по внешней политике МИД КНР Чжоу Сяопэем.

Со слов Мустафаева, Азербайджан является основным торговым партнером Китая на Южном Кавказе, а в минувшем году двусторонний торговый оборот превысил 1,3 млрд. долларов — 43% общего товарооборота Китая с южнокавказскими странами.

Также выяснилось, что регистрацию у нас прошли 120 компаний с китайским капиталом. Страна вложила в экономику Поднебесной 1,7 млрд. долларов, тогда как Китай инвестировал в Азербайджан чуть больше 800 млн. долларов. Министр отметил, что китайские компании принимали участие в бюджетных проектах на сумму 600 млн. долларов, реализованных в Азербайджане.

Куда инвестирует Поднебесная в нашей стране? По мнению экономиста Ровшана Агаева, речь о финансовых вложениях, имеющих отношение к кредитованию по линии международных структур, того же Азиатского банка инфраструктурного развития (АБИИ).

«Минэкономики сообщает, что вложения Китая в нашей стране составили 800 млн. долларов. Из представленных данных становится ясно, что основная часть этой суммы — финансовые инвестиции. Эти средства поступили в страну в форме кредитов через международные финансовые структуры», — сказал по этому поводу экономист Ровшан Агаев.

Не случайно в своей речи Мустафаев отметил четырехлетнее членство страны в АБИИ, напомнив, что банк выделил на проект Трансанатолийского трубопровода (TANAP) 600 млн. долларов кредита подчеркнув роль Китая в реализации этого проекта. Напомним, что АБИИ был учрежден в декабре 2015 года по инициативе Китая как инструмент, призванный стимулировать инвестиции в транспортную, энергетическую, телекоммуникационную инфраструктуру стран Азии. Его уставный капитал составляет $100 млрд, крупнейшие акционеры — Китай (26,06%), Индия (7,5%) и Россия (6%). Доля участия Азербайджана в акционерном капитале банка составляет 0,2763 процента (254,1 миллиона долларов).

Предположительно 200 млн. приходится на 120 китайских компаний, зарегистрированных на территории Азербайджана. Однако, по мнению Агаева, присутствие бизнеса из Поднебесной в нашей стране незначительно и возникает вопрос, чем именно занимается упомянутый министром китайский бизнес на территории нашей страны? Думается, ответы находятся в плоскости возможностей, предоставленных китайским инвесторам в зоне свободной торговли (ЗСТ) столичного поселка Алят. Поскольку известно, что участь первопроходца в этом плане добровольно взяли на себя китайские предприниматели.

Ведь если вспомнить, под занавес позапрошлого года было подписано соглашение между исполнительной властью Гарадагского района Баку и Ассоциацией регионального экономического сотрудничества города Шеньжень (Китай) о строительстве городка в виде свободной азербайджано-китайской экономической зоны промышленного типа. Проект предполагает разворачивание производственных мощностей на вполне солидной площади в 1 тыс. га, причем только по первоначальным оценкам стоимость четырехлетнего соглашения составит 2 млрд. манатов.

Согласно подписанному двумя годами ранее документу, на территории ЗСТ планируется строительство объектов легкой и тяжелой промышленности, а также строительство высоких технологий, сельскохозяйственных логистических центров и пр. Словом, речь о создании территории для реализации инвестиционных проектов, наделенной к тому же специальным юридическим статусом, дающим инвесторам ряд налоговых льгот и таможенных преференций, а также гарантирующим доступ к инженерной, транспортной и деловой инфраструктуре.

Таким образом, ситуация с китайскими инвестициями проясняется, чего не скажешь о наших вложениях в экономику Поднебесной, двукратно превышающих китайские инвестиции. «К сожалению, нет информации, куда именно вложены 1,7 млрд. азербайджанских инвестиций, — говорит Агаев. — Министерство не дает подробной информации о форме вложений и сферах инвестирования».