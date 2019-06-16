Судан на грани массового голода

К концу июля этого года около 6,96 млн жителей Южного Судана будут испытывать нехватку продовольствия, более 21 тыс. окажутся на грани голодной смерти. Об этом говорится в докладе Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН.

Отмечается, что в настоящее время в стране недоедают более 60% населения. Главными причинами бедствия являются конфликт с массовыми перемещениями населения, засуха и высокие цены на продукты питания.

В ООН бьют тревогу и призывают международное сообщество прийти на помощь жителям этой африканской страны.

| 2019-06-16T12:46:17+00:00 16 июня 2019, 13:56|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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