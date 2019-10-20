Суда КНДР с контрабандным угля 100 раз за 2 года заходили в порты Японии

Суда Северной Кореи под флагами других стран, занятые контрабандой угля, около 100 раз за последние два года заходили в японские порты в обход действующего санкционного режима. Об этом сообщает в воскресенье, 20 октября, TACC со ссылкой на агентство Kyodo.

По информации береговой охраны Японии, чаще всего суда ходили под флагом Панамы. Утверждается, что перед доставкой груза в Японии, они заходили в российские и китайские порты, чтобы скрыть происхождение товара.

Таможенные проверки не выявили ни одного случая контрабанды, в том числе потому, что запрет на заход в японские порты распространяется только на суда под флагом КНДР. В основном конечной точкой отгрузки были города в северных и северо-восточных регионах Японии.

В августе 2018 года эксперты в ООН заявили, что Северная Корея использует иностранные суда для организации поставок нефти в страну в обход введенных Советом Безопасности санкций. Отмечалось, что перекачка топлива с танкеров происходит в море, после чего груз доставляется в КНДР. Таким образом, республика не использует свои суда, которые находятся под ограничениями (iz.ru)