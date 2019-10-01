Суд закрыл дело в отношении Месси

Национальная судебная коллегия Испании закрыла дело в отношении нападающего «Барселоны» Лионеля Месси и его фонда по обвинениям в мошенничестве, отмывании средств и уклонении от налогов, сообщает sports.ru.

Судья Мария Тардон приняла решение прекратить производство по жалобе, направленной бывшим сотрудником фонда Messi Foundation против футболиста, его отца и брата.

Судебная коллегия постановила, что в заявлении истца не было никаких доказательств и данных, оно было основано исключительно на публикациях в СМИ.

Суд постановил закрыть дело, посчитав, что нет никаких компетентных признаков для продолжения разбирательства, и не найдя состава преступления.

Ранее в этом месяце появилась информация, что «Барселона» перечисляла агентские комиссии британской компании Sidefloor Limited, а деньги предназначались отцу и агенту форварда Хорхе Месси.

В ноябре прошлого года сообщалось, что фонд Месси не использовал для соцпроектов деньги, полученные в качестве пожертвований. В 2017 году писали, что фонд Месси по помощи детям не декларировал доход в размере 10 млн евро.