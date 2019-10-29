Суд заблокировал закон Алабамы о криминализации абортов

Федеральный суд Алабамы заблокировал действие закона, которым планировалось запретить аборты практически по любым показаниям, сообщил истец по делу — Американский союз гражданских свобод (ACLU).
«Мы заблокировали запрет, наложенный Алабамой на аборты. Решение федерального суда официально установило, что недействительны все запреты на аборты, установленные ранее в этом году в данном штате», — говорится в заявлении ACLU в Twitter.
Предполагается, что закон не вступит в силу до окончания судебного разбирательства.