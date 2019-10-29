Суд заблокировал закон Алабамы о криминализации абортов

Закон, подписанный в мае губернатором Алабамы, должен был вступить в силу до конца года. Закон предполагает уголовное наказание для врачей за проведение аборта — за эту операцию медики могли получить до 99 лет тюрьмы. В законе не было исключений, позволяющих проведение абортов в случае изнасилования или инцеста. Единственным исключением был возможный серьезный риск для здоровья женщины.(РИА Новости)