Суд заблокировал закон Алабамы о криминализации абортов

Федеральный суд Алабамы заблокировал действие закона, которым планировалось запретить аборты практически по любым показаниям, сообщил истец по делу — Американский союз гражданских свобод (ACLU).
«Мы заблокировали запрет, наложенный Алабамой на аборты. Решение федерального суда официально установило, что недействительны все запреты на аборты, установленные ранее в этом году в данном штате», — говорится в заявлении ACLU в Twitter.
Предполагается, что закон не вступит в силу до окончания судебного разбирательства.
| 2019-10-29T22:36:44+00:00 29 октября 2019, 23:05|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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