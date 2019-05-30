Суд во Франции аннулировал «хартию», подписанную с карабахскими сепаратистами

Административный суд французского департамента Валь-д’Уаз ликвидировал «хартию», подписанную городом Арнувил с армянскими сепаратистами Нагорного Карабаха.

Как сообщает французское бюро Report, «документ» был подписан между мэром французского города Арнувил Паскалем Долом и руководителем городского жилого пункта Ходжаведского района Азербайджана, находящегося сейчас под оккупацией вооруженных сил Армении.

Обвинение против мэра, незаконно совершившего визит в Нагорный Крабах и подписавшего «документ», было выдвинуто правительством Франции в связи с нарушением статьи закона о сотрудничестве с регионами страны. Рассмотревший жалобу Административный суд Сержи-Понтуаз французского департамента Валь-д’Уаз вынес решение против французского мэра.

| 2019-05-30T15:08:05+00:00 30 мая 2019, 18:09|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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