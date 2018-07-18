Суд в Тбилиси оставил в силе заочный приговор Саакашвили

Саакашвили предъявлены обвинения на родине по ряду уголовных дел, в том числе о растрате около 5 миллионов долларов госсредств на личные нужды, однако он сумел уехать из страны сразу после инаугурации нового президента в 2013 году. Позднее экс-президент был объявлен во внутригосударственный розыск. МВД Грузии заявляло, что Саакашвили будет арестован сразу же после пересечения им границы страны.