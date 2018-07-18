Суд в Тбилиси оставил в силе заочный приговор Саакашвили

Апелляционный суд в Тбилиси оставил в силе решение первой инстанции по поводу заочного приговора экс-президента Михаила Саакашвили по делу злоупотребления служебным положением, сказано в заявлении суда, которое приводят грузинские СМИ.

Ранее суд в Тбилиси заочно приговорил Саакашвили к трем годам лишения свободы по делу об убийстве в 2006 году сотрудника «Объединенного банка Грузии» Сандро Гиргвлиани. Экс-президент признан виновным по статье «злоупотребление служебным положением». Как постановил суд, Саакашвили помиловал высокопоставленных чиновников, связанных с делом Гиргвлиани, таким образом позволив им избежать наказания.

По данным агентства «Интерпрессньюс», «сторона защиты указывает на политические мотивы».

 

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| 2018-07-18T16:36:09+00:00 18 июля 2018, 17:47|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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