Суд в Тбилиси арестовал 60% доли телеканала «Рустави 2»

Тбилисский городской суд принял в производство иск основателей грузинского телеканала «Рустави 2» Давида Двали и Джарджи Акимидзе, которые собираются отсудить 60% доли телеканала у нынешнего руководства. Об этом в понедельник заявил гендиректор «Рустави 2» Паата Салия в интервью телеканалу.

«Как нам стало известно, суд принял в производство иск Акимидзе и Двали, они требуют возвращения 60-процентной доли. Сегодня она числится на имя Кибара Халваши (нынешний владелец — прим. ТАСС). Суд принял постановление об аресте этой доли. На данном этапе у нас нет другой информации. После того как мы получим всю документацию, осуществим юридические действия», — сказал Салия.

Двали, Акимидзе и экс-посол Грузии в РФ Эроси Кицмаришвили основали «Рустави 2» в 1994 году. До 2004 года по 30% телеканала принадлежали Кицмаришвили, Двали и Акимидзе, а 10% — занимавшему тогда должность генерального директора «Рустави 2» Нике Табатадзе. По официальной версии, в 2004 году у телеканала возникли финансовые проблемы. Кицмаришвили обратился в суд с просьбой признать телеканал банкротом. Тогда Халваши и стал выкупать доли «Рустави 2» у Кицмаришвили, Двали, Акимидзе и Табатадзе. Халваши владел телеканалом до 2006 года. «Рустави 2» вновь отошел к нему 18 июля этого года после длительного процесса в судах Грузии и решения Европейского суда по правам человека.

Сейчас Двали и Акимидзе настаивают на том, что в 2004 году сам Халваши незаконно завладел телеканалом, так как им пришлось его уступить из-за давления властей.(ТАСС)