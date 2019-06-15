Суд в США прекратил дело против Трампа о «супержутком и неуместном» поцелуе

По данным издания, судья отклонил иск с сохранением за истцом права возбуждения иска по тому же основанию, передает РИА Новости.

Это означает, что Джонсон может вновь подать иск против Трампа в течение 30 дней. Юнг назвал жалобу Джонсон «политическим иском» и заявил, что она сможет еще раз прийти в суд, если иск не будет иметь политического характера.