Суд в США подтвердил разрешение продать на аукционе личные вещи певицы Мадонны

Суд нью-йоркского района Манхэттен отклонил апелляцию американской певицы Мадонны, в которой она оспаривала разрешение на продажу ее личных вещей с аукциона. Как передает ТАСС, об этом сообщило во вторник агентство Reuters.

По его данным, суд признал, что певица не вправе препятствовать продаже вещей, среди которых числятся личные письма, фотографии и другие предметы. На аукцион GottaHaveRockandRoll.com их выставила бывшая подруга и консультант поп-дивы Дарлин Луц, работавшая с ней в период с 1981 по 2003 год. Свое право на продажу она обосновала наличием соглашения от 2004 года с Мадонной, в котором та обязалась не опротестовывать любое решение Луц о том, как распорядиться с ее имуществом. Певица утверждает, что на тот момент не знала о том, что среди перешедшего Луц имущества были ее личные вещи.

Апелляция певицы была отклонена единогласным решением жюри присяжных. В апреле прошлого года суд снял временный запрет на продажу указанных предметов имущества, введенный в июле 2017 года по просьбе Мадонны.

«Суд принял абсолютно верное решение, — приводит агентство слова адвоката бывшей подруги артистки. — Госпожа Луц вправе распоряжаться данным имуществом так, как посчитает нужным».

В числе лотов — адресованное Мадонне письмо рэпера Тупака Шакура, в котором тот рассказал о причинах своего решения расстаться с ней. Послание датировано январем 1995 года, его стартовая цена составляла $100 тыс.. Письмо было написано в исправительном учреждении, где Шакур отбывал наказание за сексуальное насилие. В 2015 году Мадонна вызвала фурор, признав, что встречалась с рэпером некоторое время до его убийства в 1996 году.

Поп-звезда добивалась снятия с торгов более 20 лотов. Среди них ее нижнее белье, расческа, чековая книжка, фотографии, а также еще одно письмо, в котором Мадонна дала нелицеприятные характеристики актрисе Шэрон Стоун и певице Уитни Хьюстон.