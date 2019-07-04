Суд в США не разрешил Трампу строить стену на границе с Мексикой

Апелляционный суд девятого округа США в Сан-Франциско (штат Калифорния) в среду постановил оставить в силе вынесенные ранее решения, которые препятствуют выделению средств из бюджета Пентагона на возведение стены на границе с Мексикой. Вердикт опубликован на сайте суда, передает ТАСС.

Он отклонил ходатайство администрации президента США Дональда Трампа, которая пыталась оспорить постановления федерального суда Северного округа штата Калифорния, вынесенные в мае и июне. В них говорилось о том, что администрация США не может направить средства из бюджета американского оборонного ведомства на возведение барьера на границе с Мексикой без согласия Конгресса США. Таким образом, федеральный суд удовлетворил иски нескольких правозащитных организаций и властей ряда американских штатов, где губернаторами являются демократы.

В вердикте апелляционного суда также подчеркивается, что решения, касающиеся выделения данных средств, следует принимать законодателям в Конгрессе США. Американский лидер добивался выделения на указанные цели примерно $2,5 млрд из средств Пентагона.