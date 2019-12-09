Суд в Сеуле вынес приговоры трем членам руководства Samsung

Согласно агентству, в соответствии с постановлением, вынесенным Центральным районным судом Сеула, вице-президент компании Samsung Electronics, отвечающий за финансовые средства компании, был приговорен к двум годам тюремного заключения, а два председателя в целевой группе Samsung Electronics были приговорены к одному году и шести месяцам тюремного заключения.