Суд в Сеуле вынес приговоры трем членам руководства Samsung

Суд в Южной Корее вынес решение о тюремном заключении трем руководителям Samsung Electronics Co сроком до двух лет за уничтожение улик в рамках дела о предполагаемом мошенничестве при составлении бухгалтерских отчетов в Samsung BioLogics Co, сообщает агентство Ренхап.
Согласно агентству, в соответствии с постановлением, вынесенным Центральным районным судом Сеула, вице-президент компании Samsung Electronics, отвечающий за финансовые средства компании, был приговорен к двум годам тюремного заключения, а два председателя в целевой группе Samsung Electronics были приговорены к одному году и шести месяцам тюремного заключения.
Руководителям было предъявлено обвинение в том, что они приказывали другим сотрудникам уничтожать внутренние документы с мая прошлого года, когда началось расследование в отношении обвинений в мошенничестве.
Суд также подчеркнул, что крупнейший конгломерат страны должен был действовать прозрачно и справедливо.(РИА Новости)
| 2019-12-09T16:07:12+00:00 9 декабря 2019, 19:40|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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