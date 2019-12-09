Суд в Сеуле вынес приговоры трем членам руководства Samsung

Суд в Южной Корее вынес решение о тюремном заключении трем руководителям Samsung Electronics Co сроком до двух лет за уничтожение улик в рамках дела о предполагаемом мошенничестве при составлении бухгалтерских отчетов в Samsung BioLogics Co, сообщает агентство Ренхап.
Согласно агентству, в соответствии с постановлением, вынесенным Центральным районным судом Сеула, вице-президент компании Samsung Electronics, отвечающий за финансовые средства компании, был приговорен к двум годам тюремного заключения, а два председателя в целевой группе Samsung Electronics были приговорены к одному году и шести месяцам тюремного заключения.
Руководителям было предъявлено обвинение в том, что они приказывали другим сотрудникам уничтожать внутренние документы с мая прошлого года, когда началось расследование в отношении обвинений в мошенничестве.
Суд также подчеркнул, что крупнейший конгломерат страны должен был действовать прозрачно и справедливо.(РИА Новости)