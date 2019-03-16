Суд в Новой Зеландии оставил нападавшего на мечети под стражей до 5 апреля

В пятницу в двух мечетях новозеландского Крайстчерча произошла стрельба, 49 человек погибли, еще 48 госпитализированы.

Премьер Новой Зеландии Джасинда Ардерн назвала произошедшее терактом. Задержаны трое подозреваемых в причастности к нападению, среди них гражданин Австралии. Одному человеку предъявлены обвинения в убийстве.