Суд в Мьянме вынесет решение по делу двух журналистов Reuters 3 сентября

Оглашение вердикта было перенесено из-за состояния здоровья судьи
Оглашение вердикта по делу двух журналистов агентства Reuters, которых обвиняют в Мьянме в получении секретных правительственных документов, перенесено на 3 сентября из-за состояния здоровья судьи. Об этом агентству Reutersсообщил в понедельник представитель суда.
Ранее корреспондентам были предъявлены обвинения в нарушении закона о гостайне. Если их вина будет доказана, им грозит до 14 лет тюрьмы.
Журналисты были задержаны 12 декабря 2017 года. Они освещали широкий круг тем, в том числе положение мусульманской народности рохинджа и события в штате Ракхайн.
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