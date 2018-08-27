Суд в Мьянме вынесет решение по делу двух журналистов Reuters 3 сентября

Оглашение вердикта было перенесено из-за состояния здоровья судьи

Оглашение вердикта по делу двух журналистов агентства Reuters, которых обвиняют в Мьянме в получении секретных правительственных документов, перенесено на 3 сентября из-за состояния здоровья судьи. Об этом агентству Reutersсообщил в понедельник представитель суда.

Ранее корреспондентам были предъявлены обвинения в нарушении закона о гостайне. Если их вина будет доказана, им грозит до 14 лет тюрьмы.

Журналисты были задержаны 12 декабря 2017 года. Они освещали широкий круг тем, в том числе положение мусульманской народности рохинджа и события в штате Ракхайн.

 

45 просмотров
| 2018-08-27T09:00:46+00:00 27 августа 2018, 12:56|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

По теме

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss