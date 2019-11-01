Суд в Ливане приговорил к смерти восемь участников теракта

Главный суд Бейрута приговорил к смертной казни восемь террористов, участвовавших в терактах в ливанском Триполи в 2013 году, в результате которых погибли 47 человек, ранения получили 500 мирных граждан, сообщает ливанское национальное агентство NNA.

В июле 2013 года террористы привели в действия взрывные устройства в мечетях Аль-Таква и Салям в ливанской северной столице Триполи. В результате терактов пострадали не только верующие в мечетях, но и граждане расположенных рядом жилых домов и магазинов.

Ранее стало известно, что в пятницу уголовный суд Горного Ливана вынес смертный приговор водителю Такси «Uber» за изнасилование и убийство в декабре 2017 года сотрудницы посольства Великобритании.