Суд в Испании отказался выдать США экс-главу военной разведки Венесуэлы

Национальный суд Испании отказался экстрадировать бывшего главу военной разведки Венесуэлы Уго Карвахаля в США, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
«Cекция 3 Уголовной палаты Национального суда отказала в экстрадиции генерала Уго Армандо Карвахаля, запрошенной Соединенными Штатами за преступления в наркоторговле. Вследствие этого судьи постановили освободить его. Вердикт будет обнародован завтра», — заявили в суде.
Национальная полиция Испании задержала Карвахаля в апреле этого года, когда он выходил из дома в Мадриде, где живет его сын.
| 2019-09-16T16:12:38+00:00 16 сентября 2019, 20:15|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss