Суд в Испании отказался выдать США экс-главу военной разведки Венесуэлы

Национальный суд Испании отказался экстрадировать бывшего главу военной разведки Венесуэлы Уго Карвахаля в США, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
«Cекция 3 Уголовной палаты Национального суда отказала в экстрадиции генерала Уго Армандо Карвахаля, запрошенной Соединенными Штатами за преступления в наркоторговле. Вследствие этого судьи постановили освободить его. Вердикт будет обнародован завтра», — заявили в суде.
Национальная полиция Испании задержала Карвахаля в апреле этого года, когда он выходил из дома в Мадриде, где живет его сын.