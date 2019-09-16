Суд в Испании отказался выдать США экс-главу военной разведки Венесуэлы

«Cекция 3 Уголовной палаты Национального суда отказала в экстрадиции генерала Уго Армандо Карвахаля, запрошенной Соединенными Штатами за преступления в наркоторговле. Вследствие этого судьи постановили освободить его. Вердикт будет обнародован завтра», — заявили в суде.

Национальная полиция Испании задержала Карвахаля в апреле этого года, когда он выходил из дома в Мадриде, где живет его сын.